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Virajı alamayan araç şarampole uçtu

Isparta-Konya Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
Virajı alamayan araç şarampole uçtu

Isparta-Konya Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, bugün saat 11.45 sıralarında Isparta - Konya Karayolu’nun 29.kilometresinde meydana geldi.


İddiaya göre, Isparta’dan Eğirdir istikametine seyreden Süleyman S.S. yönetimindeki 32 E 3420 plakalı hafif ticari araç, viraja geldiği esnada sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Araç, engebeli araziye çarparak durabildi. Sürücünün kullandığı ilaçların etkisiyle uyku haline girdiği esnada meydana geldiği öne sürülen kazada sürücü Süleyman S.S. yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı daha sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
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