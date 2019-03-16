0553 313 94 23

Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:57
Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Sindel Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Köprübaşı istikametine giden H.B. (36) yönetimindeki 45 YZ 086 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.


Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.D.(47), M.K.B.(10) ve Nurullah Bakırlı (74) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli ve Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan yaralılardan Nurullah Bakırlı,kaldırıldığı Köprübaşı Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı
    1. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    2. Çaylı’dan sağduyu çağrısı
    3. Haçlı terörü sonrası Papa'dan ilk..
    4. "Talep ve ihtiyaç olursa ambulans..
    5. "Devlet kuracaklardı, Erdoğan engelledi"
    6. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    7. İznik turizmine yeni nefes
    8. İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız..
    9. Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle..
    10. Sakarya’da Yeni Zelanda’daki katliamı..
    11. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
    12. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
    13. Bursa Tarım Aş’de imzalar atıldı
    14. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
    15. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
    16. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
    17. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
    18. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    19. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
    20. Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler