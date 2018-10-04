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"VIP dinleme" ekibinde yer alan Ömer Peker enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla  hakkında gözaltı kararı verilen eski Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürü Peker Ankara'da yakalandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:56
"VIP dinleme" ekibinde yer alan Ömer Peker enselendi

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi başkanları Ramazan  Akyürek ve Ömer Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 210 sanıklı "VIP dinleme"  davasında FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi  usulsüz dinledikleri iddiasıyla yargılanan ayrıca Kastamonu Ağır Ceza  Mahkemesince de hakkında gözaltı kararı bulunan Ömer Peker'i yakalamak için  çalışma başlatıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiple yapılan  istihbarat çalışması neticesinde 2 yıldır aranan Peker, Ankara'da saklandığı  adreste gözaltına alındı.

Peker, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:56
  1. Kastamonu
  2. Ankara
  3. FETÖ

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