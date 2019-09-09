VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 125.900 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 450 puan üzerinde, 125.900 seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde kar satışlarıyla gerileyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 125.450 puandan tamamladı. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.400 puanın direnç, 125.500 ve 124.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.





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