VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,2 artarak 120.550 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 artışla 120.550 puana yükseldi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 575 puan üzerinde, 120.900 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1 azalışla 120.325 puandan tamamlamıştı. Analistler, yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin, yurt dışında Avro Bölgesi haziran ayı cari işlemler dengesi ve temmuz TÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.500 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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