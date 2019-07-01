VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 2,3 yükselişle başladı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.875 puan üzerinde, 128.000 seviyesinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde endeks kontratı, günü 125.125 puandan tamamlamıştı. Analistler, S-400 konusunda gelen açıklamaların piyasalarda kısa vadeli risk iştahını artıracağını belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak imalat sanayi PMI verisinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan endeks kontratı için 130.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 126.750 puanın destek olarak izleneceğini kaydetti.

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