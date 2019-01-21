VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 128.300 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 128.300 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 128.300 seviyesinde dengelendi. Geçen hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 değer kazanarak 128.075 puandan kapanmıştı. Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, hafta genelinde, Davos'ta yarın başlayacak Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ile Brexit ve ticaret savaşına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan endeks kontratında 128.800 ve 132.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde 125.000'in destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.