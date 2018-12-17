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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 114.800 seviyesinden açıldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:38
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 114.800 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 114.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 114.800 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, dünya borsalarındaki negatif seyre paralel gerileyen endeks kontratı, günü yüzde 1,10 azalışla 114.475 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 115.500 seviyesinin direnç, 113.600 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:38
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