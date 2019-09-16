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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:36
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 130.000 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 750 puan altında, 130.000 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, hafta genelinde olduğu gibi alış ağırlıklı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 130.750 puandan tamamladı.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün yurt içinde işsizlik ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 130.500 ve 132.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 128.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:36
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