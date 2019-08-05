VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 125.700 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 125.700 puanda dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 750 puan altında, 125.700 puandan işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel gerileyen endeks kontratı, günü yüzde 2,79 azalışla 126.450 puandan tamamladı. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni gümrük tarifleri uygulanacağını açıklaması sonrası Çin tarafından misilleme gelebileceği yönündeki haberlerin piyasaları baskıladığını bildirdi. Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 125.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,4 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,4) göre, bir önceki ay yüzde 15,72 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,70'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.





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