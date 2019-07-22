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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 131.200 puana geriledi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 131.200 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan altında, 131.200 puandan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 133.000 puanı test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 131.475 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 seviyesinin direnç, 130.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
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