0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

13 Eylül 2019 Cuma 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 129.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde, 129.800 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye düşürmesinin ardından Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin devam ettiği görüldü. Endeks kontratı dün gün içinde en düşük 128.525, en yüksek 130.200 puanı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 129.575 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.800-130.500 bandı ve 132.500 seviyesinin direnç, 128.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere göre ekonomistler, temmuz ayında cari işlemler hesabının 1 milyar 110 milyon dolar fazla vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalmasını öngörüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:36
  1. BIST
  2. Piyasalar
  3. VİOP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Söke ve İncirliova başkanları istifa etti
    1. MHP Söke ve İncirliova başkanları..
    2. 6 ay boyunca bozulmayan karpuz ’Güreş..
    3. Ahat Kömürlüoğlu: “Güzel takım kurduk”
    4. Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör..
    5. Namık Altunsoy: “Hedefimiz 3 puan”
    6. Diyarbakır'daki sivillere yönelik..
    7. Marmara'da yer yer fırtına bekleniyor
    8. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    9. Baraj suları çekilince köylüler buldu
    10. "İlk yardımda ayrımcılığa geçit yok"
    11. Eyüpsultan Belediyesinden 14 bin..
    12. Rakamlar, İBB Başkanı Ekrem..
    13. Futbolda haftanın programı
    14. Ekipler ormanda bulunan yaşlıyı sırtta..
    15. Akıllı Tavşan Momo Forum Çamlık’ta
    16. 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 9 şüpheli..
    17. Medipol Başakşehir'in konuğu Demir..
    18. Samsun FETÖ’den 6 zanlı adliyede
    19. Sağlık Müdürlüğü çalışanları sağlık..
    20. Van Büyükşehir Belediyesinden basın..
    21. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav..
    22. Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve..
    23. "Teşhis konulamayan hastalıklarda..
    24. Faiz indirimi sonrası dolar yeni güne..
    25. GÜNCELLEME - TEM Otoyolu'nda tanker..
    26. Instagram'a TikTok özelliği geliyor!
    27. Yıllar sonra bir ilk
    28. Amasya’nın hayali 5 yıldızlı otel..
    29. (Özel) Park halindeki otomobilin alev..
    30. Peygamberimize hakaret etti! Partiden..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...