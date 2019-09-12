0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

12 Eylül 2019 Perşembe 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 129.600 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 129.600 seviyesinde işlem görüyor.

Dün artan küresel risk iştahı ve bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına ilişkin iyimserlikle alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 129.450 puandan tamamladı.

Analistler, bugün TCMB ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ABD'nin enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, TCMB'nin politika faizini, ECB'nin ise mevduat faizini indirmesine kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre TCMB'nin bugün politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 17,25'e çekmesi bekleniyor. ECB'ye ilişkin beklentiler ise mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye indirileceği yönünde yoğunlaşıyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 129.800-130.500 bandı ve 132.500 seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinen analistler, olası düşüşlerde ise 128.000 desteğinin takip edileceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:36
  1. Piyasalar
  2. VİOP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu merkez, 2 bin kişinin hayatını değiştirdi
    1. Bu merkez, 2 bin kişinin hayatını..
    2. Emeklinin sendikalaşmasına tebligat..
    3. Anne ve kızını telefonla dolandıran..
    4. En fazla kümes hayvanı Manisa’da
    5. Otomobil şarampole devrildi: 1 Yaralı
    6. Hazine bünyesinde Borçlanma Genel..
    7. FETÖ'cü alçaklardan hain girişim!..
    8. Çiğli’de Sinan Meydan rüzgarı
    9. Kocaeli'de sendika başkanına darp anı..
    10. Kadıköy’de devrilen ağaç paniğe yol..
    11. Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo:..
    12. Seferihisar’da kurtuluş coşkusu
    13. Donald Trump'a ABD Yüksek..
    14. Motosikletli kapkaççı tutuklandı
    15. Kayseri’de 135 şişe kaçak alkol ele..
    16. İstanbul’da emniyet göz açtırmıyor!..
    17. İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu
    18. İstanbul polisinden okul önlerinde..
    19. AOSB’nin İngilizce kursunda ikinci..
    20. Araç motoruna giren yavru kedi..
    21. Teknosa’dan kesintisiz “Okula Dönüş”..
    22. Kabataş’ta ceset şoku
    23. Piyasa güne artı rezervle başladı
    24. Altay'da hedef Boluspor maçı
    25. (Özel) Ataşehir’de kerpetenli vahşet
    26. Beylikdüzü’nde servis aracının takla..
    27. Borsa, güne yükselişle başladı
    28. ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın..
    29. Öksürük ve balgamdan kurtulmak için..
    30. Avusturya’da Kurz İslam düşmanlığının..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu