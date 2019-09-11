0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 128.700 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde, 128.700 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 128.500 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.800 puanın direnç, 127.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:35
  1. BIST
  2. Piyasalar
  3. VİOP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Uğur Tütüneker: "Hedefimiz Süper Lig"
    3. Kaymakam Türköz’ün babası toprağa..
    4. 5 yaşındaki Nazende 11. kattan düşerek..
    5. Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı düşüyor
    6. Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok..
    7. Sokak röportajlarını yapan Yüksekovalı..
    8. Uzungöllü turizmciler sezondan memnun
    9. Cevizin anavatanında festival..
    10. Kayseri’de silahlı kavga: 2 yaralı
    11. Kırşehir, Ahilik Kutlamalarına..
    12. 12 bin km uzaktan geldi, 16 yıldır..
    13. Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi
    14. Uzmanlar uyarıyor: “Karın ağrınızın..
    15. Yavru köpeklere aşı
    16. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    17. 3 bin 758 okul çantası mezar oldu
    18. Lise öğrencisi kız, hurdalarla ‘dev..
    19. İzmir Büyükşehir Belediyesinde..
    20. HDP’li belediye cami inşaatlarını..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!