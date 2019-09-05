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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

05 Eylül 2019 Perşembe 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 127.700 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 700 puan üzerinde, 127.700 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 127.000 puandan tamamladı.

Analistler, Çin ve ABD'nin ticaret müzakerelerine ekim ayında tekrar başlayacağı yönündeki haberlerle küresel risk iştahının arttığını belirterek, yurt içinde, 12 Eylül'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde TL varlıklardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini kaydetti.

Bugün ABD'deki yoğun veri takvimi ve İngiltere'deki siyasi gelişmelerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 127.400'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 130.000 seviyesi olacağını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi dün parlamentoda kabul edilmezken, muhalefet partilerinin anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarısının bugün Lordlar Kamarası'nın gündemine alınıp onaylaması durumunda cuma günü yasalaşması bekleniyor.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:40
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