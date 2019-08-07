0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı yaklaşık yüzde 0,3 artarak 126.600 puana yükseldi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 126.600 puana çıktı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 126.600 seviyesinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarından bulduğu destekle pozitif seyreden endeks kontratı, günü yüzde 0,64 artışla 126.250 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Hazine Bakanlığının Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etmesi sonrasında taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürdüğünü belirterek, bugün veri gündeminin de zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin etkili olacağını söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 125.000 ve 124.000 seviyelerinin önemli destekler olduğunu ifade eden analistler, 127.500 ve 128.200’ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:38
  1. BIST
  2. Piyasalar
  3. VİOP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Manisa’da sıtmayla mücadele hız kesmeden devam ediyor
    1. (Özel) Manisa’da sıtmayla mücadele hız..
    2. Dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyesine..
    3. Huawei, Türkiye tablet pazarının..
    4. Mersin’de ’köy seyirlik’ oyunları..
    5. Iğdır’da yol çalışmaları devam ediyor
    6. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    7. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    8. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    9. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    10. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    11. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    12. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    13. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    14. Rana Tavansensis kurbağası için..
    15. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    16. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    17. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    18. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    19. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    20. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    21. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    22. Şeker hastalığından ameliyatla..
    23. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    24. Sumbas’ta beton yol çalışması
    25. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    26. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    27. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    28. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    29. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    30. Uzlaştırma rekor kırdı
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”