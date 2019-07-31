0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,1 artışla 131.300 puandan açıldı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 131.300 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 131.300 puandan işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 131.150 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini söyledi.

Yurt dışında ise saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 puanın direnç, 130.700 ve 130.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Murat’ın en büyük hayali yeni bir bisiklet
    1. Minik Murat’ın en büyük hayali yeni..
    2. Yozgat’ta yetiştirilen keklikler..
    3. Tuhafiye mağazasında cinsel içerikli..
    4. Spor danışmanlığı hizmeti ile..
    5. KidZania’da yaz aktiviteleri devam..
    6. Asya borsaları
    7. ASO Başkanı Özdebir: "21’inci yüzyılda..
    8. Uşak Üniversitesi profesör, doçent..
    9. Diyarbakır’da gerçeği aratmayan KBRN..
    10. Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca..
    11. Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu
    12. Hacı adayları kutsal topraklarda
    13. Mansur’dan başarısızlığa ticari sır..
    14. Avustralya'da timsahın midesinden..
    15. Diagne eşyalarını topladı! Resmi..
    16. Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni..
    17. Yıllarca yaşadığı minibüste öldü
    18. Belediye personeline iş güvenliği..
    19. Hong Kong’da tayfun alarmı
    20. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    21. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    22. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    23. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    24. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    25. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    26. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    27. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    28. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    29. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    30. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de