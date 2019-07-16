VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 126.300 puan seviyesine çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 artışla 126.300 puandan başladı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 625 puan üzerinde 126.300 puanda dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,20 azalışla 125.675 puandan tamamladı. Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 seviyesinin direnç, 124.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.





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