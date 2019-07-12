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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 128.600 puan seviyesine çıktı

12 Temmuz 2019 Cuma 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 artışla 128.600 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan üzerinde 128.600 puanda dengelendi.

Dün yükseliş eğilimdeki hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,61 artışla 128.500 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 130.500 seviyesinin direnç, 126.300 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:35
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