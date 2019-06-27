VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.725 puanı ve en yüksek 119.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 425 puan üzerinde, 119.175 puan seviyesinde dengelendi.

Dün en yüksek 120.275 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla 118.500 puana kadar gerileyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 118.750 puandan tamamlamıştı.

Analistler, G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışının piyasalara yön vermeye devam edeceğini belirterek, bugün veri gündeminin öne çıkacağını, ABD'de büyüme, Avro Bölgesi ve yurt içinde ise güven endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratı için 117.400 puanın destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 122.000 puanın gündeme geleceğini kaydetti.