VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 108.800 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 108.800 puandan başladı. Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 108.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 108.800 seviyesinde dengelendi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre 0,55 azalışla 108.450 puandan tamamladı. Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde ekonomi güven endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 107.500 ve 106.000 seviyelerinin destek, 109.200 ve 110.700'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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