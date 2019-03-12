VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 128.800 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 değer kazancıyla 128.800 puandan başladı. Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 550 puan üzerinde, 128.800 seviyesinde dengelendi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve düşüşünü üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan endeks kontratı, günü yüzde 0,66 azalışla 128.250 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugün Brexit'e ilişkin gelişmeler ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.000 seviyesinin destek, 130.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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