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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 120.800 seviyesinden açıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 120.800 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 120.800 seviyesinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 120.600 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, yurt dışında ise Avrupa'da enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun da izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Dün İngiltere parlamentosunda reddedilen Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmelerin de gündemi meşgul edeceğine ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 121.700 seviyesinin direnç, 118.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
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