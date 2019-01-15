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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 119.900 seviyesinden açıldı

15 Ocak 2019 Salı 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 119.900 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 119.900 seviyesinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 119.375 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri ve bütçe dengesi ile Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtiyor.

Suriye'ye ilişkin gelişmelerin ve İngiltere parlamentosundaki Brexit oylamasının da yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.000 seviyesinin direnç, 117.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:34
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