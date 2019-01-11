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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 118.300 seviyesinden açıldı

11 Ocak 2019 Cuma 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 118.300 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 118.300 seviyesinde dengelendi.

Dün, 117.000-119.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 118.100 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.800 seviyesinin direnç, 115.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:36
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