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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 118.000 seviyesinden açıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 118.000 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 118.000 seviyesinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı seyrini devam ettiren endeks kontratı, günü yüzde 0,99 artışla 117.650 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 118.800 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, 115.500'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:41
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