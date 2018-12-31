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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 113.600 seviyesinden açıldı

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,24 yükselişle 113.600 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 113.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 113.525 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,68 azalışla 113.325 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yurt içinde kasım ayı dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ABD'de aralık ayı Dallas Fed imalat sektörü faaliyet endeks verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 112.800 ve 111.500 seviyelerinin destek, 114.500 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, aralık vadeli endeks kontratında vadenin son günü olması nedeniyle sert dalgalanmaların görülebileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 09:41
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