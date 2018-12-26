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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 114.600 seviyesinden açıldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 114.600 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 114.600 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,91 düşüşle 114.500 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Avrupa'da piyasaların neredeyse tamamının devam eden Noel tatili nedeniyle kapalı olduğunu, ABD piyasalarının ise işleme açılacağını belirterek, yurt içi piyasalarda açıklanacak reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Jeopolitik gelişmelerin de gündemi meşgul edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 puanın destek, 115.500 ve 117.200 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:41
  1. BIST
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