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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 118.000 seviyesinden açıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 artışla 118.000 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 500 puan üzerinde, 118.000 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel pay piyasalarındaki sert düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 3,23 azalışla 117.500 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise yarın tatile girecek olan ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 09:37
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