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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 425 puan üzerinde, 129.475 puan seviyesinde dengelendi.

Dün en düşük 128.625 en yüksek 130.275 puanı gören endeks kontratı, dört işlem gününü ardından günü yüzde 0,64 düşüşle 129.050 puandan tamamladı.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğu bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri, haziran ayı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratı için 128.500 puanın destek konumunda olduğunu belirten analistler, 130.000 puanın üzerinde kapanışlar olması durumunda 134.500'ün gündeme geleceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:34
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