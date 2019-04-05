VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 127.000 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 127.000 puandan başladı. Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126.525, en yüksek 127.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 127.000 seviyesinde dengelendi. Dün alış ağılıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,16 değer kazancıyla 126.975 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, tarım dışı istihdamın 177 bin artması, işsizliğin ise yüzde 3,8'de kalmasının beklendiğini ifade etti. Teknik açıdan endeks kontratında 128.200 seviyesinin direnç olarak öne çıktığına değinen analistler, 124.200'ün destek konumuna gelebileceğini kaydetti.





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