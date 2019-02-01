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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 133.400 seviyesinden açıldı

01 Şubat 2019 Cuma 09:46
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 133.400 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 134.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan altında, 133.400 seviyesinde dengelendi.

Dün 136.350 puana kadar çıkan endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 133.500 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de yayımlanacak istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 135.000 seviyesinin direnç, 132.000'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 09:46
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