VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 131.400 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 131.400 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.525 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan üzerinde, 131.400 seviyesinde dengelendi. Dün yükseliş eğilimini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 131.300 puandan kapatmıştı. Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) profesyonel tahminciler anketi ile Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 seviyesinin üzerinde yeni hedefin 133.000 direnci olacağını kaydetti.



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