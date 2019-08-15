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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 1,3 azalarak 123.500 puana geriledi

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 düşüşle 123.500 puana indi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 122.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.675 puan altında, 123.500 seviyesinde işlem görüyor.

Kurban Bayramı tatili öncesi son işlem gününde yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,04 artışla 125.175 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 seviyesinin destek, 125.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
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