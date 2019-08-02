VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 129.300 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 129.300 puanda dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 775 puan altında, 129.300 puandan işlem görüyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 130.075 puandan tamamladı. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni gümrük tarifleri uygulanacağını açıklaması sonrası uluslararası piyasaların negatif seyrettiğini bildirdi. Bugün ABD'de temmuz ayı istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 128.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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