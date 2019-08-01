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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,9 azalışla 129.400 puandan açıldı

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,9 düşüşle 129.400 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.125 puan altında, 129.400 puandan işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 130.525 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 puanın direnç, 130.000 ve 128.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan indirmesine karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikası konusunda kafaları karıştıran açıklamalarının pay piyasalarını olumsuz etkilediğine değinen analistler, makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisinin artabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
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