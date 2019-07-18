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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 128.600 puan seviyesine geriledi

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 128.600 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 128.600 puandan işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,52 artışla 128.825 puandan tamamladı.

Analistler, TL varlıkların yurt dışındaki olumsuz havadan pozitif ayrıştığını belirterek, dün akşam ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamanın da bu görünümü desteklediğini ifade etti.

Açıklamada Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirten Pentagon yetkilileri, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." ifadelerini kullandı. Söz konusu gelişmenin ardından dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 5,6720 seviyesine kadar geriledi.

Analistler, ABD'den gelen açıklamalarda sürpriz olmadığını, hatta açıklamanın tonunun tahminlerden daha yumuşak olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin diplomasi çalışmalarının başarılı olduğunu söyledi. Bugün ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.800 seviyesinin direnç, 127.000 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:37
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