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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan altında, 119.650 seviyesinde dengelendi.

Dün 118.675 - 120.700 bandında işlem gören endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 120.00 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de başta dış ticaret olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, G20 Liderler Zirvesi öncesi jeopolitik riskler ile Fed'in faiz indirimine yönelik fiyatlamaları etkileyecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde önemli olacağını dile getirdi.

Teknik açıdan endeks kontratı için 117.400 puanın destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 122.000 puanın gündeme geleceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:34
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