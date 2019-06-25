VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle başladı. Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 525 puan altında, 119.150 seviyesinde dengelendi. Dün yurt içi piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle 121.100 puana kadar yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 119.675 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugün yurt içi veri takviminin zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD ile İran arasındaki gerilimin ise piyasaların odağına yerleştiğini söyledi. Teknik açıdan endeks kontratı için 117.400 puanın destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 122.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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