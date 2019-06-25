0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

25 Haziran 2019 Salı 09:43
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 525 puan altında, 119.150 seviyesinde dengelendi.

Dün yurt içi piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle 121.100 puana kadar yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 119.675 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içi veri takviminin zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD ile İran arasındaki gerilimin ise piyasaların odağına yerleştiğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratı için 117.400 puanın destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 122.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:43
  1. BIST
  2. Piyasalar
  3. VİOP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivil memurlar içtimaya alınmayacak
    1. Sivil memurlar içtimaya alınmayacak
    2. Antalya’nın tek doğal buz pateni pisti..
    3. Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan..
    4. Bakırcılar Endüstriyel Mutfak..
    5. Otogarda dönüş yoğunluğu!
    6. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi..
    7. Sınır birliklerine tank sevkiyatı
    8. Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real..
    9. Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa"..
    10. (Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası..
    11. Kartal’da tacizciye linç girişimi..
    12. TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın..
    13. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    14. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    15. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    16. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    17. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    18. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    19. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    20. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    21. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    22. Excimer lazer ile gözlüklere son
    23. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    24. Daha ne günler gelecek ne günler!
    25. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    26. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    27. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    28. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    29. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    30. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı