0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.850 puanı görmesinin ardından 118.000'de dengelendi

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,65 düşüşle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.850 puana kadar gerilemesinin ardından önceki kapanışın 775 puan altında, 118.000 seviyesinde dengelendi.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin daha fazla faiz indirimi ve parasal genişlemeye işaret eden açıklamaları ve genele yayılan alışların etkisiyle 118.850 seviyesine yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 118.775 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışı haber akışı kaynaklı fiyatlamaların ağırlık kazanacağını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı metninde kullanılacak dilin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklendiğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratı için 118.900 puanın direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 118.000 puanın altına inilmesi durumunda ise 117.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:40
  1. Piyasalar
  2. VİOP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlıova’da temizlik seferberliği, 5 kamyon çöp toplandı
    1. Karlıova’da temizlik seferberliği, 5..
    2. Borsa, güne düşüşle başladı
    3. Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci..
    4. FETÖ’nün sözde Erciş imamı tutuklandı
    5. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    6. Serinlemek için göle giren askerden..
    7. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    8. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    9. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    10. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    11. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    12. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    14. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    15. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    16. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    17. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    18. Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel..
    19. Basra’daki ExxonMobil şirketine..
    20. Neslim Güngen en quality girişimci iş..
    21. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    22. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma..
    23. Kent Konseyinde Burak Taştan güven..
    24. Sayıştay’dan İmamoğlu’na yalanlama
    25. Basra'da petrol şirketine füze..
    26. (Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2..
    27. Tatil yapmanın 14 faydası
    28. (Özel) Turizm polisi Rus kadın..
    29. İzmir emniyeti harekete geçti! 12..
    30. Atamalar yapboza döndü! Ankara'da..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz