VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 117.000'de dengelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle başladı. Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında 117.000 seviyesinde dengelendi. Dün etkisi artan kar satışları ile yüzde 1,74 değer kaybeden endeks kontratı, günü 117.125 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 120.000 seviyesinin direnç, 115.500'in destek konumunda olduğunu söyledi.

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