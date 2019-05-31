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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 113.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 113.500 seviyesinde dengelendi

31 Mayıs 2019 Cuma 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 113.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 113.500 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,85 artışla, 113.650 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde yılın ilk çeyrek büyümesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 113.800 ve 115.000 seviyelerinin direnç, 111.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:40
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