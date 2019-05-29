0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 110.000 seviyesinde dengelendi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 110.000 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 109.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 550 puan altında, 110.000 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre 1,94 artışla 110.550 puandan tamamladı.

Analistler, dün Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonları'na ilişkin düzenlemesinin ardından bugün de devlet katkısının yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, fonlardan gelecek alımların spot ve vadeli işlem piyasaları için pozitif olduğunu ancak dünya borsalarındaki düşüşlerin açılışta yurt içinde de etkisi bulunduğunu kaydetti.

SPK'nın dünkü düzenlemesi ile standart fonların yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirilmesinin ardından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, devlet katkısının yüzde 10'unun da Borsa İstanbul'da değerlendirileceği düzenlemesi yapıldı.

Dün ve bugünkü düzenlemelerle fonların, yaklaşık 1 milyar lira tutarında hisse senedi alımı yapmaları gerektiğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 111.200 ve 112.500 seviyelerinin direnç, 109.500 ve 108.200'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:40
  1. BIST
  2. Piyasalar
  3. VİOP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor
    1. Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor
    2. E-5’te zincirleme kaza: 5 araç..
    3. Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni..
    4. Dr. Ergenç, Viyana’da hastalarıyla..
    5. Kayıp 12 yaşındaki çocuğun cesedi..
    6. 2018-2019 sezonu hakem istatistikleri
    7. Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
    8. Ulukışla Adliyesi Yazı İşleri eski..
    9. Halkbank'ta Alperay Demirciler ile..
    10. Diyarbakır’da gazeteciler iftar..
    11. Ahırda yalnız kalan ineğe aynalı terapi
    12. Savcılık ve emniyet harekete geçti! 8..
    13. ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130..
    14. Pençe Harekatı’nda kara destek..
    15. Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret
    16. Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali..
    17. "Sosyal denge tazminatı" sözleşmesi..
    18. Antalya çilek üretiminde marka
    19. İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı..
    20. Japonya’daki bıçaklı saldırıda kan..
    21. Kula İlçe Emniyet personeli iftarda..
    22. Para Yelken Avrupa Şampiyonası
    23. Güvenlik korucuları ve şehit..
    24. Solingen faciasının 26. yılı
    25. (Özel) Balıkesir’de mahalleliler..
    26. 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı..
    27. Hayatını kaybeden başkan Apan’ın..
    28. İDO’da yaz tarifesi başlıyor
    29. İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    30. Hakurk’taki terör hedefleri yerli ve..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum