VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 120.200 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.125 puanı görmesinin ardından, önceki kapanışın 775 puan altında 120.200 seviyesinde dengelendi.

Dünkü tatil öncesinde, pazartesi günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 120.975 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 seviyesinin direnç, 119.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşması ile doların diğer para birimleri karşısında değerlendiğine dikkati çeken analistler, buna paralel 5,87'nin üzerine çıkan dolar/TL'nin endeks kontratları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.