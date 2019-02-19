VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 128.900 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 128.900 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında, 128.900 seviyesinde dengelendi. Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 129.100 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugünün veri takviminde, Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ve Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.500 puanın destek, 131.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.





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