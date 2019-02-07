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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 130.700 seviyesinden açıldı

07 Şubat 2019 Perşembe 09:39
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 130.700 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında, 130.700 seviyesinde dengelendi.

Dün, dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 130.900 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve Almanya'da sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.700 seviyesinin destek, 133.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 09:39
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