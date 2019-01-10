VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 117.900 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 117.900 seviyesinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı seyrini devam ettiren endeks kontratı, günü yüzde 0,49 artışla 118.225 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının güvercin olarak değerlendirilmesiyle küresel risk iştahının devam ettiğini belirtiyor. Son 4 işlem günü etkili olan yükseliş trendinin ardından bugün açılışta kar satışlarının görüldüğünü ifade eden analistler, öğleden sonra açıklanacak Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.800 seviyesinin direnç, 115.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.