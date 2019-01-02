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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 117.400 seviyesinden açıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:43
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 117.400 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 117.400 seviyesinde dengelendi.

2018'in son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,26 artışla 117.950 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticilerin Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.900 seviyesinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:43
  1. BIST
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