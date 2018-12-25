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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 114.500 seviyesinden açıldı

25 Aralık 2018 Salı 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,9 düşüşle 114.500 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 114.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 114.500 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,47 düşüşle 115.550 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da piyasaların neredeyse tamamının Noel tatili nedeniyle kapalı olduğunu anımsatarak, yurt içi piyasalarda düşük işlem hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmelerin gündemi meşgul edeceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 seviyesinin destek, 117.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 09:40
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