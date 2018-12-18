THY- Euroleague
0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 113.400 seviyesinden açıldı

18 Aralık 2018 Salı 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 113.400 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 113.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 113.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,37 azalışla 114.050 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirterek, dün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden ABD pay piyasalarının bugün vereceği tepkinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan, endeks kontratında 112.700 ve 111.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığına değinen analistler, olası yükselişlerde 115.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:37
  1. BIST
  2. Piyasalar
  3. VİOP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YPG'yi korku sardı! Tünellerle yer altı şehri kuruyorlar
    1. YPG'yi korku sardı! Tünellerle yer..
    2. İsrail güçleri 24 Filistinliyi..
    3. Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz..
    4. FETÖ şüphelisi eski öğretmen çift..
    5. Eski CHP'liye FETÖ soruşturması!..
    6. "Beşir'in Şam ziyaretinin hedefi Arap..
    7. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    8. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    9. Rusya, Kırım Yarımadasına konuşlanıyor
    10. Galatasaray HDİ Sigorta Rusya yolcusu
    11. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    12. Enerjide 2018 böyle geçti (1)
    13. Enerjide 2018 böyle geçti (2)
    14. Ekonomide 2018 böyle geçti (3)
    15. Ekonomide 2018 böyle geçti (2)
    16. Ekonomide 2018 böyle geçti (1)
    17. Mevlana Celalettin Rumi sözleri
    18. Suriyeli Şeyma, ABD'deki ırkçı saldırı..
    19. Medipol Sağlık Grubu "Altın Marka"da..
    20. Şiddete uğrayan papağan koruma altında
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek